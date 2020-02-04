武漢肺炎：內地食肆嗌苦　若未能籌錢出糧就要執笠

內地傳媒報道，中國恒大智庫首席經濟學家任澤平表示，中國2020年春節假期服務業的銷售額，與去年超過1萬億元人民幣(下同)相比，將會大幅減半。

他指出，2003年「沙士」使中國GDP季度增長削減2個百分點，惟目前中國消費者對GDP的貢獻較「沙士」時期高得多，故武漢肺炎疫情對中國經濟的影響更大，若疫情能迅速遏制並在4月解決，中國今年GDP增長則可能放緩至5.4%，惟若疫情持續的時間較預期長，全年GDP增長恐放緩至5%。他建議中國當局為疫情重災區減稅，並積極擴大基建投資來挽救經濟。

事實上，有廣州食肆透露，平常春節期間平均每日銷售額達50萬元，但今年則掉頭損失達數百萬元，在今年假期後要做的第一件事就是「籌錢」支付員工工資，若無法獲得融資就可能要「關門大吉」。

旅遊和電影業亦受重創，中國旅遊業去年新年假期收入達5,139億元，其中電影票房達59億元，佔2019年總電影票房10%，2020年新春電影票房收入原預計達70億元，惟已成泡影。

值得留意的是，單計去年新春假期的旅遊業、電影、餐飲和零售業的銷售額，就佔2019年首季GDP近7%，可想而知今年形勢嚴峻。

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