東方日報B1：標普警告內銀壞帳恐增5.6萬億

標普警告，若疫情陷入一發不可收拾地步，內銀體系的抗逆能力將受嚴峻考驗。

武漢肺炎疫情肆虐勢重挫中國經濟，百業之母的銀行業將會首當其衝！國際評級機構標普警告，若疫情陷入一發不可收拾地步，內地銀行業不良貸款率將飆升兩倍以上，相當於增加5.6萬億元人民幣(下同)的壞帳，直言內地銀行體系的抗逆能力受嚴峻考驗。

標普全球評級信貸分析師陳俊銘表示，一旦內地公共衞生的緊急情況長期持續，從國內生產總值(GDP)與不良貸款(NPL，俗稱壞帳)之間的關係推算，銀行業的不良貸款率將飆升至逾6%。在最嚴峻情形下，若中國經濟增速放緩至僅4.15%，不良貸款率勢上升至7.38%。

他並預期，內銀整體撥備覆蓋率或從188%，降至只有55%，倘若銀行對此大規模的新增不良貸款作全額撥備，較內銀去年第三季表現，銀行業的資本充足率則會減少達3.78個百分點。撥備覆蓋率和資本充足率是衡量銀行應對壞帳的能力標準之一，比例愈高，銀行應對壞帳急升時的穩健程度也愈高。

標普認為，疫症對中國經濟增長的影響，最終仍取決於病毒的嚴重程度，以及對經濟活動的破壞力。

根據中國銀行保險監督管理委員會(中國銀保監)去年第三季數據，中國商業銀行的不良貸款餘額及不良貸款率，按季呈現「雙升」，反映資產質素已有所惡化。截至去年9月底，商業銀行不良貸款餘額2.37萬億元，較6月底增加1,320億元；不良貸款率為1.86%，較去年第二季末上升0.05個百分點。

中銀國際亦預期，在內地經濟下行階段，內地銀行的壞帳增加速度會輕微加快。不過，該行認為肺炎疫情只會帶來短暫衝擊，在監管政策對暫時有困難的企業傾斜、調整還款期限等措施下，銀行資產質素大幅惡化的機會較低，展望尤其需要關注銀行在受疫情影響嚴重的行業和區域的貸款質素。

彭博報道則指出，儘管內地銀行體系資產規模達41萬億美元，然而，中小型內銀對產能過剩行業、房地產業等行業的風險較大，受到經濟增長減慢的影響尤為顯著，近年貸款違約更急速增加，令銀行體系承受的壞帳壓力日益加大。

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