馮宏遠：放水合理　救市成效存疑

上周中國延長股市假期，市場曾經擔心本周要延長停市，幸好最終在星期一復市，未有進一步嚇怕外資，中國官方明白嚴峻疫情，必然在經濟及金融方面有大衝擊，因此已在金融環節做好一定準備。首先由人民銀行出手放水，宣布1.2萬億元人民幣天量逆回購，財金部門亦下達命令，包括中證監叫停期貨夜盤及借貸沽空，又傳聞中證監勸喻公募基金不要減持股票等等。

筆者相信人行巨量放水的目的，除了托住A股股市外，更重要是在疫情下，中國不少企業都要至少停擺半年，央行放水令銀行銀根充裕，才可以對中小企信貸還款提供方便，避免民企出現資金鏈斷裂進而有倒閉潮，因此救經濟才是逆回購的主要目的。

關於救市方面，參考過去經驗，類似的金融維穩措施效力都比較短暫，投資者亦可能將措施理解成負面消息，反而可能出現比較長時期的拋售，而中資股佔港股總市值比例甚高，中短期難免會受拖累，由於武漢肺炎疫情風眼無疑在中國，而且事件對經濟影響仍在發酵當中，即使在中國央行放水甚至稍後或有「國家隊」入市等措施刺激，但大市近日極其量是較強勁的技術反彈，暫時仍不宜輕言見底，早前已減持的讀者，不妨持有現金靜候時機。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士，其及其客戶並未持有上述股票)

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