沈振盈：吼位低吸勿高追

上周港股假期後復市，恒指三日下跌逾1,600點，主要是在疫情陰霾之下，加上憂慮內地A股復市後會崩盤式下跌，因而引發了市場恐慌性拋售所致。疫情的發展情況難料，自然會引起市場投資者的憂慮。然而，上周的跌幅確實令到市場情緒過分悲觀，在衍生工具市場已側埋一邊地淡，自然造就了大幅反彈的機會。而且，從成交分析，明顯見到基金大戶正在收集已跌殘的股份。上周三日市，每日成交金額逾1,200億元，本周更升至近1,400億元。試問在一面倒悲觀情緒之下，大成交的買家會是誰？

昨日大市升得頗急，尾市期指在延長交易時段，更大幅急升近170點，似是已經迫使上周的期指淡倉投降。故此，此刻反而要小心指數會出現「短暫」回吐。若然今日大市再度高開，可考慮將衍生工具好倉食胡，只保留低吸的正股貨底。未來7日對本地疫情的發展，極為關鍵，因為假後從內地歸來的香港人，若已受感染，將會在此期間成為確診個案。若然確診數字增加，亦勢將引發另一輪的恐慌，到時大市又會跌多一轉給大家吸納的機會。

筆者建議予大家的部署，主要是中長線的策略，並非短線操作，大家要留意。短期市況，起碼在未來5至10日，仍然會是反覆，策略是吼位低吸，而不是急升高追。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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