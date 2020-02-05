陳錦興：內需股恒安漸見吸引

恒安是目前內地最大的婦女衞生巾和嬰兒紙尿褲生產企業，以商標「安爾樂」和「心相印」，以及「安樂」、「安兒樂」、「安而康」等品牌，生產與銷售100多款品種的婦女衞生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲，以及紙品系列。

該集團去年上半年盈利18.78億元人民幣(下同)，按年跌3.6%。期內收入107.77億元，升6.3%，經營利潤26.58億元，跌0.9%，上半年收入仍有溫和增加，主要為受到紙巾及其他業務增長帶動，衞生巾業務則受到傳統渠道改革影響而下跌4.6%。

去年上半年紙巾及紙尿褲業務電商平台銷售強勁，帶動前者收入增長7.4%，後者降幅收窄至7.4%。電商紙尿褲佔紙尿褲銷售已上升至超過40%，電商渠道的銷售按年增長超過10%。整體電商業務收入按年增逾50%，對整體收入貢獻上升6.1個百分點至19.4%。

另外，恒安改革衞生巾業務帶來過渡調整期，該業務將重新定位為女性護理業務，新產品系列包括化妝棉及卸妝棉將會在近期推出，面膜也將在下半年內推出，值得市場關注。估值方面，恒安市盈率約15.3倍，股息率約4.5厘，相信在調整市中吸引力增加，特別是業務類型以內需為主。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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