許照中：港經濟難重拾舊觀

上月25日踏入鼠年新春，本應喜氣洋洋的氣氛被一場源自湖北武漢市的新型冠狀病毒疫情驟然沖淡，取而代之的是一片惶恐與憂戚。原本已讓過去大半年的社會動盪弄得五勞七傷的本地各行各業更是雪上加霜，經濟復甦遙遙無期。

本港自去年6月初由修訂《逃犯條例》開始，經歷了大半年的社會動盪不安，不但市民安全沒法得到保障，各行各業尤其是零售、餐飲服務與旅遊業經營極度困難，整體經濟受到嚴重影響毋庸置疑。可是，反映本地資本市場與投資信心的恒指，除了自6月中示威活動剛開始的27,500點左右，下挫至在8月中近25,000點邊緣之外，在社會暴亂持續下卻能輾轉上升。至武漢封城引起恐慌前，恒指更曾一度突破29,000點，及後才稍為回落，以收報27,949點結束了豬年的股市。這反映了社會的紛擾雖令本地經濟重創、幾近百業蕭條，但本地投資市場的信心竟幾乎未受到動搖。

再看農暦新年長假後，大市在疫症消息打擊下，上周3個交易日便共跌去逾一千六百點。相較假期前的1月份高位29,174點，更是跌去近3,000點。這個新型冠狀病毒的疫情對於本地投資市場信心的影響，竟遠遠超過由於政治操作而引致的本地社會動盪與經濟嚴重下滑的危機，這實在令人嘖嘖稱奇，莫名所以！

去年下半年當本地社會暴力不斷，市民生活與百業經營都陷於極度不便與困難的時候，便有朋友問筆者因何大市看來竟然是毫無影響。按當時的惡劣情況，前路茫茫下，正常的市場反應就算要維持在20,000點以上也是未必可能的事。

筆者的答案很簡單，社會不安情況無疑必有影響，可是目前本地股票市場的上市企業組合，超過60%以上的企業營運基地都在內地，每天交易量平均有超過70%都屬上述內地企業，則本港社會的動盪不安與經濟下滑，只要不延伸到內地，對該類企業理應不會受到影響的。這大概可以解釋因何社會動盪不安，大市指數卻能夠仍處高位發展的原因。本地股市猶幸自1993年起引入了大量內地企業，否則依照過去大半年以來本地社會的情況，不難想像有多惡劣，說起來也算十分幸運。

相對之下，這次武漢疫症讓恒指在1月份高位削去3,000點，內地A股市場假後復市首天也跌去了接近8%。反映疫情影響中港兩地人心虛怯外，更直接影響內地經濟與企業業績的表現，因此中港股市均同遭影響下挫，情況又與本港去年下半年的情況截然不同。

事實上，疫症爆發偶有出現，已是慣常的事，只要掌控得宜，大家分外小心衞生，避免繼續大幅擴散，很快便會成為過去，社會亦將回歸正常，經濟發展重回正軌。其影響遠遠不及政治紛擾給社會經濟，民生與穩定所帶來的遺害，要一切重拾舊觀將會是既難且十分漫長，我們港人便惟有自求多福吧！

(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）

六福金融主席兼行政總裁 許照中

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