歐股收市做好　英國石油漲逾4%

市場氣氛改善，部分緩和了投資者對新型冠狀病毒疲情影響經濟的擔憂。歐洲股市收市上漲，英國富時100指數收報7,439點，升113點或1.55%；法國CAC指數收報5,935點，升102點或1.76%；德國DAX指數收報13,281點，升236點或1.81%。

個股方面，丹麥醫院設備製造商Ambu上季銷售錄得雙位數增幅，股價全日急升24.12%。

軟件公司Micro Focus主席宣布辭職，加上去年該公司錄得稅前虧損，消息拖累其股價急挫22.27%。

啤酒商Carlsberg股價收漲2.87%，去年該公司銷售合符預期，並預測今年內在盈利有單位數增幅。

英國石油去年淨利潤好過預期，股價上漲4.16%。

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