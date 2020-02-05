美股收市：道指升407點 納指創新高！
2020年02月05日 02:00
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(Getty Images圖片)
全球市場對武漢肺炎疫情的焦慮情緒減退，主要股市反彈，美國股市3大指數周二(4日)連升兩日，當中以科技股為主的納指更創出收市新高。
道指收報28,807點，升407點或1.44%；標指收報3,297點，升48點或1.5%；納指收報9,467點，升194點或2.1%，創收市新高。
摩根士丹利策略員威爾遜稱，疫情不會阻礙經濟復甦，該行仍繼續相信標指調整最多只有5%，從技術抑或估值角度來看，該指數在3,100點水平有強大支持。
公司消息方面，Google母公司Alphabet由於核心的網上廣告收入欠佳，去年第四季經營溢利只有93億美元，遠遜市場預期的99億美元，是過去十季以來第九次未符預測，收入亦僅461億美元，低於分析員估計的469億美元。Alphabet周二股價全日下跌2.51%。
迪士尼於周二收市後公布業績，將首次披露影片串流業務「Disney+」的表現，市場亦關注迪士尼因應武漢肺炎疫情，暫時關閉內地迪士尼樂園及暫停其他業務。迪士尼股價全日升2.41%。
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