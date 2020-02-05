國際油價先升後回 續陷入技術性熊市
2020年02月05日 04:30
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(Getty Images圖片)
國際油價周二先升後回軟，紐約期油收報每桶49.61美元，跌50美仙或1%，創自去年1月7日以來收市新低，並較1月6日的高位(63.27美元)回落20.8%，陷入技術性熊市。
布蘭特期油收報每桶53.96美元，跌49美仙或0.9%，創自2018年12月31日以來收市新低，較近期高位回落21%，亦陷入技術性熊市。
有報道指，石油輸出國組織及其產油盟國考慮進一步每日減產50萬桶，甚至可能是100萬桶，預期將於下周開會討論最終決定。
對於油市走勢，美資銀行花旗表示，由於新型冠狀病毒疫情的影響，布蘭特期油可能跌至每桶50美元以下水平，但預期今年底前可回升至60美元，主要由於市場收緊。
花旗預期，未來5年，油價公允價格將在45至60美元的區間。
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