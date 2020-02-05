武漢肺炎：耶倫憂對全球經濟構成風險

外媒報道，美國聯儲局前主席耶倫表示，新型冠狀病毒對全球經濟構成風險，但根據以往情況，流行病的影響並不大。

武漢肺炎疫情持續加劇，截至周三(5日)，中國確診病例已達20,501宗，累計死亡人數達425人。

耶倫說，新型冠狀病毒必然對全球經濟產生潛在影響，至於衝擊中國經濟一至兩個季度，而由於中國在全球經濟中扮演著如此重要的角色，因此必然會有「溢出效應」。

她續稱，對於新型冠狀病毒未來的情況及會否受到控制，至今仍存重大不確定性，又坦言雖然她不是專家，但這個病毒顯然是一個重大問題。不過，耶倫認為，經濟學家已經研究了過去流行病的發生情況，例如2003年SARS爆發，通常只有短暫影響。

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