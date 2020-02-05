【專家點評】古勝：中資汽車股有貨快沽？
2020年02月05日 07:15
東網電視更多新聞短片
內地經濟大受疫情打擊，原材料生產受阻、勞工留鄉防疫未能出城工作等因素，將大大影響製造行業。老古預計，內地汽車業寒冬還遠未結束，手持汽車股宜考慮盡快調整倉位，妥善管控好風險。
首先，缺工和缺材料會影響車廠的產銷；其次，經濟轉差，消費者換車意欲下降，影響銷情；其三，內地車市持續開放予外資參與，變相引入更多外來競爭，本地車企只怕會長期處於捱打狀態。
汽車股中，東風集團(00489)近日股價已落到5.8元水平，一旦以大成交失守，難估底，持貨宜嚴格執行止蝕，反彈須先回補下跌裂口6.19至6.37元。吉利汽車(00175)股價10.7至11元乃重要支持區，若確認失守，最低消費可能要落番8元，反彈首個阻力位在13.3元，現價不值博。
至於新能源汽車股比亞迪股份(01211)，在國際油價下跌之下，新能源汽車股銷售前景亦不樂觀，加上外來競爭激烈，即使有政策出台支持，只怕亦是杯水車薪，現水平不建議沾手。
東方產經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。