【專家分析】邵志堯：新經濟興起　無形勝有形…

互聯網加金融科技，令到這10年出現很多從前未出現過的商業模式。只要做好一個應用程式(Apps)，便可以創造無限收入。

Uber一輛汽車也沒有，收入比擁有多輛實體車輛還要多。Youtube更厲害，只是做了一個給人放視訊內容的平台，等同一個電視台，但所有節目不需要花費一分一毫，很多人非常願意上載內容，當瀏覽者足夠多或有廣告商願意支付廣告費，Youtube才拆帳給上載者，它只需要維護其平台運作順暢便可以。

Youtube這家公司食盡了整個網絡和Fintech的紅利，iPhone手機由瀏覽從個人電腦(PC)端轉至手機端，而網絡由2G升至3G以至4G，令到用戶可無時無刻上網觀看，手機攝影普及，每人都可以成為內容提供者，用戶量大形成龐大數據庫，利用人工智能技術，可知悉觀看者口味，繼而推介更多合心意的視訊給客戶，令其觀眾欲罷不能。很多人每天花兩至三個小時在Youtube上，黏性非常強，完全把電視台的客戶搶走，這便是電視台趨向沒落的原因。

從節目製作發展便能推敲到未來商業模式會變化，電視劇將會由個體戶生產，個體戶不從屬於電視台，他可以選擇在哪一個平台播放，取決於平台能給他的優惠條件，平台也會根據客戶的大數據再以人工智能判斷，去評估戲劇的回報。除此之外，電視劇還會引伸其他業務，如手機遊戲或服裝等商品，Blockchain技術便派上用場，Smart Contract和不可竄改技術會確保原創人得到應有保護，而延伸的軟件更可能會應用到雲計算中的SaaS (Software as a Service)，Fintech中的ABCD完全也涉獵到。

未來仍然是金融科技的大趨勢，每一行業在重新思考運作時必須融會貫通，現在存有資訊差，傳統商家決策人對新科技和Fintech了解不深，又找不到適當的人去諮詢，而懂技術的人又不懂用簡單語言解釋。故筆者希望略盡綿力，試圖用淺白例子闡述Fintech ABCD，希望商家能掌握新技術，憑過往成功經驗再結合新經濟而再次騰飛。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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