【市前重點睇】美股全線急升　油價續挫

●美匯指數企97.96，離岸人民幣(CNH)高見6.9891，美元兌日圓處109.48，港匯升上7.7656，歐元企1.1045，英鎊高見1.3041。金價挫至1,553美元。布油跌穿54美元，紐油跌至49.66美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾200點。

●美國聯儲局前主席耶倫表示，新型冠狀病毒對全球經濟構成風險，但根據以往情況，流行病的影響並不大。

●美國白宮經濟顧問庫德洛表示，由於冠狀病毒爆發，美國與中國貿易協定所引發的「出口熱潮」將被推遲，但經濟影響「將很小」。

●美國10年期國債孳息率漲7.19點子，報1.5991厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,856點，升180點或0.67%。

●即月恒生指數夜期收報26,919點，升143點，高水243點，成交32,958張。

●紐約期金收報每安士1,555.5美元，跌6.9美元或1.7%，創自1月16日以來收市新低。

●紐約期油收報每桶49.61美元，跌50美仙或1%，創自去年1月7日以來收市新低，並較1月6日的高位(63.27美元)回落20.8%，陷入技術性熊市。

-布蘭特期油收報每桶53.96美元，跌49美仙或0.9%，創自2018年12月31日以來收市新低，較近期高位回落21%，亦陷入技術性熊市。

●香港去年第四季零售銷貨量跌24.1%，創史上最大跌幅。

●武漢肺炎：國泰航空削減九成往返中國內地航班。

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