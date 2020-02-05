【市前重點睇】美股全線急升 油價續挫
2020年02月05日 07:57
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●美匯指數企97.96，離岸人民幣(CNH)高見6.9891，美元兌日圓處109.48，港匯升上7.7656，歐元企1.1045，英鎊高見1.3041。金價挫至1,553美元。布油跌穿54美元，紐油跌至49.66美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾200點。
●美國聯儲局前主席耶倫表示，新型冠狀病毒對全球經濟構成風險，但根據以往情況，流行病的影響並不大。
●美國白宮經濟顧問庫德洛表示，由於冠狀病毒爆發，美國與中國貿易協定所引發的「出口熱潮」將被推遲，但經濟影響「將很小」。
●道指收報28,807點，升407點或1.44%；標指收報3,297點，升48點或1.5%；納指收報9,467點，升194點或2.1%，創收市新高。 https://bit.ly/31p4ZiY
●美國10年期國債孳息率漲7.19點子，報1.5991厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,856點，升180點或0.67%。
●即月恒生指數夜期收報26,919點，升143點，高水243點，成交32,958張。
●英國富時100指數收報7,439點，升113點或1.55%；法國CAC指數收報5,935點，升102點或1.76%；德國DAX指數收報13,281點，升236點或1.81%。 https://bit.ly/2GWN8GK
●紐約期金收報每安士1,555.5美元，跌6.9美元或1.7%，創自1月16日以來收市新低。
●紐約期油收報每桶49.61美元，跌50美仙或1%，創自去年1月7日以來收市新低，並較1月6日的高位(63.27美元)回落20.8%，陷入技術性熊市。
-布蘭特期油收報每桶53.96美元，跌49美仙或0.9%，創自2018年12月31日以來收市新低，較近期高位回落21%，亦陷入技術性熊市。
-【疫情拖累】油價累瀉兩成，陷熊市。 https://bit.ly/3b7FFml
●香港去年第四季零售銷貨量跌24.1%，創史上最大跌幅。
●武漢肺炎：國泰航空削減九成往返中國內地航班。
●標普警告內銀壞帳恐增5.6萬億。 https://bit.ly/31v39NQ
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