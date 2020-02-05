【股民熱話】一旦疫情在社區爆發　港股最壞情況會見…

香港周二(4日)錄得首宗感染患者死亡個案，而該個案家人亦受感染，另有一名感染患者聲稱近期未曾外遊，顯示病毒好可能已開始在香港人傳人。由於港府至今仍未肯全面封關，變相大開中門，香港人確要有心理準備，疫情可能會在社區爆發，對香港經濟的影響，暫難估量。

好多股友問，若然疫情社區爆發，港股最壞情況會點。首先，若然真的在社區爆發，相信會有更大規模的停學停工停市，真正係「三罷」！要知道，香港經濟本來就受到去年中以來社會動盪的影響，零售及旅遊業已在吊命，可如今春節行情都滑鐵盧，而近半個月疫情又再進一步打擊各行各業，周二傳來有奢侈品牌公司撤出港島區黃金地段舖位，就連三大本地銀行都要有限度服務，加上內地受疫情影響來港物資必然會受延誤甚至斷供，香港的經濟活動將受到很大程度的負面影響。可恒指目前尚處於去年12月上旬未有爆發疫情前的水平，相比之下如今香港經濟至少已經打咗個七折，可見港股現水平，誠然未到撈底時候。

其次是，去年六月以來港股唔使點跌，皆因中資股佔港股近七成比重，中資股撐住，港股就可以挺住。由於去年中以來雖然中美貿易戰情反覆，但基本上內地經濟穩定，故見港股可以在中資股支持下反覆靠穩，去年全年埋單仲可以錄得升幅。可正所謂「針無兩頭利」，如今疫情的重災區就在內地，內地經濟備受打擊，病毒既已大規模擴散，非行政手段可以話控制就控制到疫情，不排除上半年經濟增長會降至5%或以下水平，那中資股估值點都要打折，港股不但沒有多大反彈力度，更容易成為空軍的狙擊目標。

老實講，若然中、港兩地經濟係差，港股死頂，唔會頂到好耐，即使內地加大寬鬆貨幣政策，實不見得可以在好短時間內收拾殘局。筆者的看法是，以基本因素論，一旦疫情持續擴散，恒指要落番25,000點樓下先至考慮中長線部署還未遲，短期反彈市有貨就盡量減持套現，賺唔到錢唔係錯，但有機會走唔肯走，結果要蝕入肉損失本金就自討苦吃。謹記亂世之下，冇嘢比保本重要。

東方產經專欄作者 帥哥

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