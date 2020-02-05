【專家點評】宏利：環球市場避險情緒高漲

宏利投資管理亞洲(除日本)定息產品部首席投資總監彭德信(Endre Pedersen)，鑑於新型冠狀病毒疫情對經濟影響帶來不確定性，市場至今繼續採取避險部署。亞洲定息市場正在靜候更多資訊，以評估疫情對中國及區內市場的經濟影響。

近日美國國庫債券孳息下跌，確認團隊相信有關孳息可能維持窄幅上落的觀點，這為我們提供在區間內進行短線交易的機會。美國聯儲局繼續注視疫情對美國和環球經濟造成的潛在風險。然而，我們認為目前疫情的影響應不會動搖聯儲局先前提出的利率政策。

亞洲信貸方面，息差略為擴闊抵銷國庫債券市場的升幅，而以美元計價市場內，高收益信貸的表現則遜於投資級別信貸。部分受影響行業（見下文）拖累高收益信貸表現遜於投資級別信貸。目前市場環欠明朗，因此我們對上述趨勢並不感到意外，尤其是考慮到年初至今亞洲信貸的表現強勁。

此外，區內本幣政府債券孳息率呈下降趨勢，以反映經濟環境的不確定性。預計中國人民銀行將在未來數月提供更多政策支持，因此中國政府債券最有可能維持升勢。

行業方面，澳門博彩業是至今最受影響的大型行業，行業內大部分債券均屬於高收益債券。旅遊業和零售相關行業(包括中國汽車租賃和購物商場營運商)亦可能受到直接影響。我們正密切注視疫情和事態發展。

亞洲貨幣兌美元普遍貶值

由於疫情擴散對經濟造成影響，亞洲貨幣兌美元普遍貶值。至今，泰銖表現最遜色，反映泰國經濟對旅遊業的倚重程度。我們預計人民幣走勢將成為其他區內貨幣走勢的指標，中國經濟增長在短期內有可能放緩，並會影響韓圜和新加坡元。印尼盾、印度盧比和菲律賓披索等南亞貨幣的收益率高，表現具備恢復力，目前而言並未受到顯著影響。在環球利率偏低的環境下，這些貨幣可望表現出色。

總括而言，新型冠狀病毒引起的肺炎疫情擴散，為亞洲債券市場帶來重大陰霾和波動性。雖然2003年的非典型肺炎(SARS)疫情有助分析比較，但我們認為目前的情況有明顯分別。這兩次疫情涉及的冠狀病毒具有不同特徵，中國經濟與當年比較亦有重大變化(無論是在規模或結構方面)，而且政府當局控制疫情擴散的應對措施頗為迅速。因此在缺乏進一步資訊的情況下，我們難以評估這次疫情相對非典型肺炎的影響程度。

總括而言，亞洲定息市場除了作出即時反應外，我們認為也在靜候更多資訊，以評估疫情對中國及其他亞洲市場的經濟影響。目前難以預料疫情帶來的陰霾將會持續多久。我們將會繼續注視事態發展，如果息差進一步顯著擴闊，或許是買入亞洲信貸的良機。

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