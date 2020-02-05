【專家點評】鄭勤龍：現宜分段買優質股

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山澤損》變《地澤臨》之中，在易經中，「澤」雖為陰卦，主下跌的趨勢，但因「澤」有蓄水之功，因此當下卦為「澤」時，往往可阻止水再往下流的勢頭，今「損」和「臨」卦皆帶「澤」，因此可預示恒指在短期內或將會築底反彈。

回顧本欄於農曆新年前，預示恒指在短期內仍會以反覆向下震動為主的「剝」卦和「解」卦，恒指最終還是要再下跌約2,000點才可稍為喘定，但這下跌幅度，相信已差不多可反映「剝」卦剝落的卦象了，至於「解」卦，則隱伏了當市場恐慌解除後的反彈條件。

承接上周預示港股在二月或會形成一個先低後高格局的「觀」卦，因「風」的意象為進退，為入，為高，為大利市三倍，所以若能趁大市大幅回吐之時，在別人恐懼及猶豫觀望的時候，悄悄把握時機在低位買入優質股，其回報往往是非常可觀的，此亦即「觀」卦的投資之道。

在易經中，「損」卦和「益」卦是相反而相成的，因此《序卦傳》曰：「損而不已必益，故受之以《益》。」大意是指，當損無可損之時，便是益的開始。恒指在往年全年的波幅只約有5,400點，然而在近日，恒指卻在短短兩周內下跌逾3,000點，可想而知，其跌幅是多麼驚人，所以若從波幅上去考量，相信目前已到達可考慮分段吸納優質高息股的有利時機了。

玄學金融家 鄭勤龍

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