【專家點評】陳樂怡：潤地負債水平健康可吼

武漢肺炎肆虐，內地逾50個城市自1月底起要求房企關閉售樓處和延遲施工活動復工時間，首季樓盤銷售預期下跌。而且，近期人民幣兌美元偏弱，亦會加重企業還款壓力，對現金流構成挑戰。不過，內房近期回調不少，已一定程度反映樓市銷售不利因素。預期中央政府有機會進一步放寬貨幣政策，內房有望受惠，建議投資者留意資產負債水平健康的房企。

乘聯會預計，今年1至2月受疫情影響，車市下滑幅度或會達到25%，甚至高達30%。事實上，根據乘聯會資料顯示，2019全年銷量按年跌7.5%至2,103.7萬部，連續兩年下跌。原先預期今年上半年汽車銷售比較基數較低，加上2019年一大影響銷情因素消除──行業排放標準切換，2020年行業跌幅有望收窄。惟疫情衝擊中國首季經濟，購車需求料會延遲釋放或減少，短期對行業復甦構成干擾，宜待疫情受控後再作部署。

展望後市，武漢肺炎疫情仍是左右後市的關鍵因素。雖然武漢肺炎疫情傳播仍未有放緩迹象，但根據過往經驗，疫症帶來的跌市偏向短暫。而A股周一復市大幅低開後，周二已經暫時回穩，同時外資大幅流入，紓緩了對港股的壓力，恒指暫時守穩26,000點。另一方面，除了人行向市場注入流動性之外，最新召開的政治局常委會議亦重申2020經濟增長目標，意昧中央政府將採取進一步措施穩定經濟。然而，在疫情未有紓緩迹象前，投資情緒偏向審慎，恒指初步阻力為27,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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