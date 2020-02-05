武漢肺炎：A股升1%至3%　滬綜指收復2800點關

滬深股市升幅擴大到1%至3%。滬綜指收復2,800點，最新漲34點或1.2%，報2,817點；深成指抽升236點或2.3%，至10,326點；創業板指數漲63點或3.3%，至1,946點。

寧德時代觸及漲停，並一度高見163.79元人民幣(下同)，股價續創新高，成交暫逾41億元，總市值曾超過3,600億元。

【09:49】武漢肺炎：創指領漲 雲辦公及在線教育股受捧

創業板指數領漲逾2%，雲辦公及在線教育股受捧；帶動滬深兩市升幅。

創業板指數最新大升43點或2.3%，至1,926點；滬綜指亦升13點或0.4%，報2,796點；深成指漲140點或1.3%，至10,229點。

次新股領飆7%，船舶製造股抽升近3%，

遠程辦公股份走勢標青，會暢通訊及二六三升停板，泛微網絡及致遠互聯漲逾9%，華平股份及蘇州科達揚升。

【09:26】武漢肺炎：內地三大指數向好 藥股續當炒

外圍做好，內地股市跟升。滬綜指高開9點或0.33%，報2,792點；深成指亦高開69點或0.69%，至10,159點；創業板指數重上1,900點關，高開26點或1.4%，至1,908點。

板塊方面，次新股領漲4%，船舶製造股漲2%，生物製藥股升0.7%，金融、地產及水泥股靠穩。

疫情下，醫藥板塊持續受捧，江蘇吳中升停版。此前李蘭娟院士團隊宣布發現阿比朵爾、達蘆那韋能有效抑制冠狀病毒，鹽酸阿比朵爾為江蘇吳中在產在銷產品之一。

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