【專家點評】管泓姿：投資者可維持股票配置
2020年02月05日 09:30
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華夏基金香港業務部副總裁管泓姿表示，內地A股三大指數經歷周一(3/2)鼠年首日大瀉6至8%後，昨日反彈，以近乎全日高位收市。外資透過滬深股通合共淨買入49.2億元。華夏滬深三百(03188)為香港第二大最活躍ETF，成交額19億元，僅次於盈富基金(02800)。以接近全日最高位收市，單日升幅達4.668%。而華夏A國際通(03197)則被追落後，收報9.82元，升近4.58%。
為有效防控疫情，多地政府發出延時開工通知，並鼓勵企業人員在家辦公。科創板，抗病毒概念股，線上教育股等繼續成為焦點。中國人民銀行在周二繼續充足供應流動性，於公開市場操作逆回購投放資金5,000億元，央行兩日投放流動性累計達1.7萬億元。
有大行分析疫情會對中國第一季度經濟造成短暫衝擊，第二季度經濟將大幅反彈。當前中國A股估值已經表現出吸引力，市場關注的不只是冠狀病毒的潛在負面影響。從歷史上看，這些事件已被證明是買入機會，建議投資者維持股票配置。
納指期貨電子盤于亞洲時段繼續拉升，FL二華夏納一百(07261)收報44.1元，升2.44%。但短期內圍繞疫情的不確定性將繼續發酵，資金配置調整將繼續，有大行認為美股接近回調，幅度將在5%左右。
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