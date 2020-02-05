【專家點評】管泓姿：投資者可維持股票配置

為有效防控疫情，多地政府發出延時開工通知，並鼓勵企業人員在家辦公。科創板，抗病毒概念股，線上教育股等繼續成為焦點。中國人民銀行在周二繼續充足供應流動性，於公開市場操作逆回購投放資金5,000億元，央行兩日投放流動性累計達1.7萬億元。

有大行分析疫情會對中國第一季度經濟造成短暫衝擊，第二季度經濟將大幅反彈。當前中國A股估值已經表現出吸引力，市場關注的不只是冠狀病毒的潛在負面影響。從歷史上看，這些事件已被證明是買入機會，建議投資者維持股票配置。

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