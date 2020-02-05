財新中國1月服務業PMI降至51.8　低過預期

財新中國1月服務業採購經理指數(PMI)錄得51.8，回落0.7個百分點，為2019年11月以來最低；預期為52。

此前公布的1月財新中國製造業PMI小幅下滑0.4個百分點至51.1，受兩大行業PMI回落拖累，財新中國綜合PMI錄得51.9，下降0.7個百分點，為4個月最低。

財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI並不完全一致。國家統計局公布的1月服務業商務活動指數錄得53.1，微升0.1個百分點；綜合PMI回落0.4個百分點至53。

1月服務業新訂單指數高位略有回落，降至3個月以來新低。這主要受內需放緩拖累，服務業新出口訂單總量仍在加速增長。受訪企業普遍反映，1月海外需求轉強。製造業新訂單指數也出現回落，綜合新訂單增速降至5個月低位。

受企業控制成本影響，服務業就業指數回落，僅略高於盛衰分界線，為2018年10月以來最低。製造業用工數量則重現下降，綜合來看，兩大行業整體用工數量出現2019年11月以來首次下降。

服務業投入價格指數連續4個月放緩，漲幅溫和降至10個月以來最低。製造業投入成本則顯著上漲。兩大行業綜合，1月企業平均投入成本漲幅升至4個月最高。

儘管投入成本繼續上漲，但服務業收費價格連續兩個月下降，但降幅收窄。受訪企業普遍表示，降價是為了招攬新訂單。製造業出廠價格則小幅上揚，但加價幅度較小。兩者綜合，綜合銷售價格僅略有上升。

1月服務業樂觀度明顯增強，經營預期指數升至16個月最高，主要與公司擴張計劃、新市場開發、新產品發布以及房地產需求改善有關。製造業樂觀度也升至22個月最高，綜合產出預期指數大幅回升至20個月高點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，1月服務業和製造業擴張速度均在放緩，雖然企業信心受到中美關係改善的提振，但由於需求改善力度有限，經濟回升彈性不足，並沒有出現全局性補庫存。加之新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟施加壓力，需要政策維護好企業家信心回升的初步勢頭。

1月財新中國服務業PMI數據於2020年1月13至22日收集。

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