武漢肺炎：麥嘉嘉指大市未企穩　當心跌至25000點

港股連升三日，但未能衝破兩萬七點關。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，這三日港股反彈主要有兩個原因，一是恒指短時間內累跌約3,000點，在超賣下出現技術性反彈。另一個原因是內地的救市力度大，連日放水外，亦有傳中央擬下調貸款市場報價利率(LPR)以及降低存款準備金率以支撐經濟，她料內地較寬鬆的貨幣政策會持續。

不過中線而言，武漢肺炎疫情帶來的風險因素未完全消除，如果確診人數繼續上升，恒指或會再下試兩萬六支持位，而一旦疫情加劇，甚至在香港社區爆發，恒指有機會下試去年八月時近25,000點水平。

因此，她建議投資者想作短線反彈部署要小心控制好注碼，以及慎選股份。最受衝擊的航空股和濠賭股仍然要避開，相反新經濟股、醫藥股、在線教育股則較有博反彈條件。而恒指首個反彈目標先看27,000點，而因早前在27,300至27,700點水平的下跌裂口位未回補，暫時恒指技術走勢尚未轉穩。

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