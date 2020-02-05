【專家分析】王昕媛：鑑古知今　預測未來

回顧沙士時期，A/H市場先後經歷了「認知期-恐慌期-消化期」三個階段。當年的認知期為02年11月至03年4月，市場懵懂認知，加上資訊不透明，A股在該區間樂觀上漲。此後，4月中旬至5月頭，隨着SARS命名、北京病例激增及瞞報曝光，市場一度出現暴跌，8個交易日快速急跌9%。消化期則是隨後的5月中旬至7月初，此期間的標誌性事件是6月24日，世衞(WHO)宣布北京從疫區名單解除，加上疫情新增病例下降、市場震盪修復。

因此，對比來看，本次恐慌期的標誌性事件是：1月20日鍾南山院士確認「新型肺炎人傳人」以及假期疫情輿論的發酵，因此可以類比03年4月中下旬「恐慌期」。

大盤震盪幅度上，A股節前累計跌幅3.2%，盤後第一天大跌8%，累計跌幅超過11%。相比較03年，該區間03年A/H市場指數9至12%的下跌空間。核心邏輯是跟蹤新增病例，新增病例出現向下拐點是03年企穩反彈的重要分水嶺，因此對今年春節返工高峰的病例變化動態跟蹤尤為重要，我們耐心等待峰值拐點的到來，並在此之前開始部署。

我們判斷的輪動的傳遞次序，認知期：平穩上漲。恐慌期：避險情緒濃厚，疫情相關醫藥/新能源車/在線教育上漲，消費/TMT/建築大跌。消化期：超跌反彈：銀行/金融/保險/消費/5G/電子等上漲，前期領漲的醫藥補跌。

不同於港股市場，A股市場還有部分人為的干預，包括：暫停融券、超過十多家基金公司自購總金額超過16億的基金，保險暫停贖回等等，對於市場信心的建立則是一把雙刃劍。

財經評論作家 王昕媛

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