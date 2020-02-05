【專家分析】李秀恒：疫情破壞取決於持續時間

在中美簽署第一階段貿易協議及英國脫歐明朗化的環境下，各方本來預計今年全球經濟將隨着不利因素逐步消失而漸入佳境。不料，新型冠狀病毒引發的肺炎疫情突然爆發，且在不足一個月時間內迅速蔓延至全球多國，令世界衞生組織於1月30日將疫情列為國際關注的突發公共衞生事件。

事件導致全球投資市場恐慌情緒急升，不僅港股曾兩日內大跌逾千點，道指亦下跌超過六百點。有經濟學家預計，新肺炎疫情不但將重創中國經濟，對全球經濟產生的破壞力亦可能是SARS病毒的3至4倍，造成全球逾千億美元的經濟損失。

不過，筆者認為疫情對中國及全球經濟可能產生的影響力，將取決於其持續的時間，因此在現階段就預判及量化疫情對經濟的影響，為時尚早。事實上，即使當年SARS病毒持續超過了半年，亦僅令2003年中國第二季GDP增長率下跌2%；在SARS疫情結束後，中國第三及第四季經濟增長馬上就抵銷了疫情造成的負面影響。

雖然現時中國經濟增長不如2003年時那麼大幅度，但經濟及消費模式也發生了很大的變化，消費者就算足不出戶，也能在網上購物及娛樂。這解釋了為何在內地多個城市出台「在家隔離」的政策後，網上消費及食物外賣營業額不跌反升的現象，騰訊旗下手遊「王者荣耀」更創下一日收入20億元的新記錄。此外，在疫情過後，中國政府一定會加大刺激內需及扶持經濟的力度，更可能會再次「放水」，因此有理由相信在今次疫情過後，中國經濟將會出現強勢反彈。

此外，除早前有德國抗疫專家指新型冠狀病毒的DNA結構與SARS有八成以上相似，抑制SARS病毒的抑制劑或對新病毒有效外，中國、澳洲、日本及香港的專家也相繼分離出新病毒的病毒株，並着手研發疫苗。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇亦指，港大已初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對新型肺炎病毒的疫苗，但仍需進行動物測試後才能用在人類身上。

由此可見，若可在短時間內控制疫情，新病毒對經濟的影響相信不及SARS病毒。事實上，國際貨幣基金組織(IMF)上月底已表示，不應過早評論疫情對中國經濟造成衝擊，同時IMF亦指中國擁有足夠財政空間，支持其經濟度過今次的危機。

香港經貿商會會長 李秀恒

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