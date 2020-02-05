港股格局：張智威料短線在26500上落
2020年02月05日 11:07
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股上周三日累挫逾1,600點，但以黃金比率計算，今次升浪由去年8月低位24,900點水平，升至上月高位約29,175點，量度0.618跌幅約在26,500點。以月線圖看，恒指1月及2月亦企穩在50月線約26,100點。除非武漢肺炎疫情進一步惡化或者死亡個案突然急增，否則恒指短期仍會在26,500點水平上落。他同時提醒投資者未宜憧憬大市會有大幅度反彈，建議採取炒股唔炒市策略，如可以考慮低吸「ATM」三大科網股。
手機設備股經過早前調整後，近日已重拾升勢。張指出，除了武漢疫情擴散外，市場亦擔心內地春節假期過後，手機設備商能否完全恢復生產，甚至有分析憂慮蘋果公司生產鏈或會斷裂。不過，手機孖寶瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)早前股價跌得太急，兩隻股份跌至100天線水平均見止跌回升，可以考慮短線投機追入，跌穿100天線先行止蝕，否則可繼續持有。
張又指，新經濟股如阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及美團點評(03690)近日反彈力度強勁，其中阿里巴巴股價跌至200元現明顯支持。市場認為因應疫情，市民留家網購或會對阿里巴巴業務有好大幫助，加上雲業務或電商業務增長持續加快，以及其市值較騰訊(00700)大，未來有望獲納入恒指成分股的憧憬，料股價有望再創新高。該股跌至20天線約215元水平或者210元值得分段吸納，目標價可睇230元樓上。
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