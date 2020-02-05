港股格局：張智威料短線在26500上落

信誠證券聯席董事張智威表示，港股上周三日累挫逾1,600點，但以黃金比率計算，今次升浪由去年8月低位24,900點水平，升至上月高位約29,175點，量度0.618跌幅約在26,500點。以月線圖看，恒指1月及2月亦企穩在50月線約26,100點。除非武漢肺炎疫情進一步惡化或者死亡個案突然急增，否則恒指短期仍會在26,500點水平上落。他同時提醒投資者未宜憧憬大市會有大幅度反彈，建議採取炒股唔炒市策略，如可以考慮低吸「ATM」三大科網股。

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