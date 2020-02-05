武漢肺炎：LG退出世界流動通訊大會 擇日公布新品
2020年02月05日 11:12
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(Getty Images圖片)
外媒報道，鑑於新型冠狀病毒爆發，南韓LG表示將退出本月24日舉行的世界流動通訊大會(MWC)。此前，中興通訊已決定取消其MWC記者會。
LG發言人在一份聲明中表示，基於安全考慮決定退出2020年MWC，並遵從專家建議，以減少數以百計的LG員工需赴海外。LG將於近期另外舉辦活動，宣布2020年的新產品。
MWC為各大廠商發布新手機的重要舞台，每年2月在巴塞隆拿舉行，消費電子製造商會在此展示每年的新機和新技術。全球行動通訊系統協會(GSMA)表示，2020年MWC仍會按照計劃進行，並表示新型冠狀病毒的疫情對此次活動的影響輕微。
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