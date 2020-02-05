【即市分析】網龍轉強 因為中國人都「宅」在家中？

走勢方面，網龍過去10個月營造圓底格局，近期連升三個交易日，昨(周二)更發力飆17%收報23.05元，向上挑戰52周高位24.5元，即圓底頸線位置，若然配合成交衝破，理論上股價可見30元樓上。目前技術走勢轉好，建議待股價稍回至22元水平小注博入，向下跌穿20元止蝕。

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