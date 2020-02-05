港元拆息︰1個月期續跌至2厘

2020年02月05日 11:21
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)幾乎全線下跌，隔夜息再跌至1.41厘，連跌第三日；1星期期續降至1.7厘水平；與樓按相關的1個月期報2厘，呈兩連跌；3個月期則報2.29厘。
    5/2/2020
    隔夜 1.41929厘
    1星期 1.70804厘
    2星期 1.83881厘
    1個月 2.00512厘
    2個月 2.21750厘
    3個月 2.29250厘
    6個月 2.35287厘
    12個月 2.39375厘
    4/2/2020
    隔夜 1.50464厘
    1星期 1.88000厘
    2星期 1.97012厘
    1個月 2.15661厘
    2個月 2.28518厘
    3個月 2.32625厘
    6個月 2.35357厘
    12個月 2.39357厘
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