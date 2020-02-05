港元拆息︰1個月期續跌至2厘
2020年02月05日 11:21
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)幾乎全線下跌，隔夜息再跌至1.41厘，連跌第三日；1星期期續降至1.7厘水平；與樓按相關的1個月期報2厘，呈兩連跌；3個月期則報2.29厘。
5/2/2020
隔夜 1.41929厘
1星期 1.70804厘
2星期 1.83881厘
1個月 2.00512厘
2個月 2.21750厘
3個月 2.29250厘
6個月 2.35287厘
12個月 2.39375厘
4/2/2020
隔夜 1.50464厘
1星期 1.88000厘
2星期 1.97012厘
1個月 2.15661厘
2個月 2.28518厘
3個月 2.32625厘
6個月 2.35357厘
12個月 2.39357厘
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