武漢肺炎：確診個案嚇散黃埔二手市 劈價仍乏人問津

武漢肺炎令二手樓市傷上加傷，其中，紅磡黃埔花園率先成為重災區，近日睇樓量急瀉八至九成，最平入場盤都「無人吼」。當中，有確診患者居住的11期1座，昨(4日)即錄一個兩房放盤，叫價更大劈逾50萬元，最新開價低於800萬元。

太陽物業宏惠強表示，黃埔花園本月仍未發市，新年前已有業主要求睇樓客戴口罩睇樓，近日索性關門，不少更已經封盤。而準買家對上述期數單位都「耍手擰頭」。

他又稱，該屋苑2期15座兩房單位，去年開價735萬元，上月減至628萬元，為項目入場單位，減幅高近15%，但至今仍無人問津。

市場消息透露，該屋苑5期2座另一個實用面積約500方呎放盤，昨日叫價亦由890萬元，減至850萬元。

另方面，同樣有確診患者居住的何文田半山壹號，美聯鄭桂鈺指，該盤願意減價業主數目增加。其中半山徑30號中層單位，開價減300萬元，現以3,300萬元放售。

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