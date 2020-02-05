【專家點評】熊俊傑：留意澳元兌紐元交叉盤表現
2020年02月05日 11:30
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澳洲儲備銀行(RBA)周二宣布維持利率不變。央行行長菲利普洛威(Philip Lowe)在貨幣政策聲明中指出，如果需要為經濟提供可持續增長，央行將繼續放鬆政策，密切監控勞動力市場的發展。澳儲行亦提及當地森林大火和冠狀病毒全球擴散，將會為短期經濟增長帶來負面影響。
今晨，新西蘭統計局公布，經季節性調整的失業率在2019年12月按季降至4.0%，從上一季度的4.1%(修訂後)獲得輕微改善。失業人數減少3,000降到111,000。就業率則由上一季度的67.5%降至67.3%，增加了1,000多名就業人士，達264.8萬人。期內，勞動成本指數(LCI)薪資和工資率增長2.6%，是自2009年6月以來的最大季度增長。
交易策略方面，交差盤澳元兌紐元(AUD/NZD)在過去三周多次上試重要阻力1.04，近日上升動力見有回升。若上破該位，有望延續升勢，上方短線目標1.0450，跌穿1.0360止蝕。
艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑
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