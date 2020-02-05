武漢肺炎：大和料內地手機產業鏈首季訂單跌一至兩成

大和表示，受累武漢肺炎疫情影響，內地智能手機品牌包括華為、小米、Oppo及Vivo等，可能會將第一季度的產業鏈訂單下調10%至20%，相信短期市場對產業鏈股票的熱情會有所減退。

該行分析師Kylie Huang在報告中指出，疫情爆發導致智能手機銷量的不確定性增加，且產業鏈推遲復工亦產生不利影響；預計中國市場對蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone產業鏈訂單可能會有7%至10%的下行風險。

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