【瑞銀推介】反彈巿候高做淡　或吼強勢股CALL

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股自1月初高見近29,200點遇到阻力並於高位徘徊，其後隨着武漢肺炎疫情惡化，恒指跌勢轉急，農曆新年後更低見26,145點的近兩個月低位，抹去去年12月以來升幅。

恒指短短1個月內高位回吐約3,000點，雖不常見，但過去亦時有發生，近期的有2019年5及8月中美貿易談判進展轉差的時候亦都試過，跌幅亦跟今次相若，其後低位大幅波動，低位波幅亦有4至6%不等，按這個幅度計，即使反彈仍有機會觸及50天線約27,500點水平。

當然歷史不會簡單重覆，上兩次談判有阻滯雖有影響，但貿易戰已展開逾1年，巿場消化速度會較快。反觀今次疫情令中國經濟首季近乎停擺，對股巿的影響並無類近的情況可供參考。若情況拖得愈耐，對企業的現金流將造成影響，從而影響債務巿場，這個情況投資者要密切關注。

總括而言，指數有機會大幅波動而未有明確方向，投資者候高做淡或較追沽值博率較高；另一種策略，好友可留意強勢股CALL輪，近日巿況中，早前強勢的美團點評暫已轉弱，反而龍頭大股阿里巴巴及騰訊控股則明顯較多資金留意，前者力守200港元關口並強力反彈，後者則力守50天線並再度回升至近400元關口。

跟進上述策略，投資者可留意以下瑞銀精選產品：

筆者持有阿里巴巴

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