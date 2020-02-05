武漢肺炎：澳門關賭場　金粵控股指具重大不利影響

另外，該公司截至2019年12月31日止6個月中期將錄得虧損，而與2018年同期則錄得溢利。

集團預計期內由盈轉虧，主因包括：(1)集團2019年中期收入按年出現下降，因(a)博彩及娛樂業務收入減少，主要由於中美貿易戰對中國經濟影響；及(b)去年中期香港持續之社會事件影響旅客人數下降，導致酒店營運業務收入減少，惟部分影響因放債業務收入上升而有所抵銷；及(2)集團期內折舊開支增加，因去年4月完成收購酒店物業餘下70%權益後，因集團酒店營運業務而產生。

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