武漢肺炎：澳門關賭場 金粵控股指具重大不利影響
2020年02月05日 12:14
東網電視更多新聞短片
金粵控股(00070)公布，就澳門周二(4日)宣布所有娛樂場營運商應暫停營運15日，以助遏止新型冠狀病毒擴散。集團其中一項主要業務為透過當地各娛樂場貴賓房介紹客戶，以及收取透過澳門獨立博彩中介人營運商在各娛樂場貴賓房博彩中介人業務之溢利，公司現正評估上述暫停營運對集團博彩業務影響，或會對集團財務表現及狀況構成重大不利影響。
另外，該公司截至2019年12月31日止6個月中期將錄得虧損，而與2018年同期則錄得溢利。
集團預計期內由盈轉虧，主因包括：(1)集團2019年中期收入按年出現下降，因(a)博彩及娛樂業務收入減少，主要由於中美貿易戰對中國經濟影響；及(b)去年中期香港持續之社會事件影響旅客人數下降，導致酒店營運業務收入減少，惟部分影響因放債業務收入上升而有所抵銷；及(2)集團期內折舊開支增加，因去年4月完成收購酒店物業餘下70%權益後，因集團酒店營運業務而產生。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。