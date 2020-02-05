武漢肺炎：證監會准部分職員在家工作　個別服務或受阻

香港證監會表示，一如許多其他機構，已就職員的工作調配重新作出安排，以減低冠狀病毒感染風險。在這些安排下，部分職員暫時會在家中或以遙距方式工作。

證監會仍會盡力繼續如常提供其所有公共服務。然而，該會在處理某些範疇的工作的回應時間可能會較平常為長，例如部分牌照和產品的申請，以及公眾投訴及查詢服務可能會受到影響。該會將致力把因而造成的任何干擾或延誤減至最低。

證監會亦明白，部分持牌機構及申請人可能會在這段期間內面對運作上的困難。

在一般情況下，持牌機構、申請人及市場參與者應盡一切合理努力，確保在履行監管責任，提交所有監管資料，作出匯報和遵守其他期限方面，能維持「正常業務運作」。然而，若他們因冠狀病毒的情況而遇到特定困難，應立即通知他們在證監會的慣常聯絡人。

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