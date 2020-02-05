【高盛推介】騰訊觸400元關遇阻 輪證攻略
2020年02月05日 12:29
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(4日)重上390港元水平，收市升約3.4%。周三(5日)早段繼續上升，更曾升至400港元關口。而周一(3日)累計至今，則升約6.5%。
騰訊將於下月18日公布去年第四季業績，有券商預期收入達1,050億元人民幣，按年升24%。每股盈利按非通用會計準則計達2.64元人民幣，按年升28%。該行維持「買入」投資評級，目標價440元。
近日資金趁高位流入淡倉，主要對象以騰訊及恒指為主。當中騰訊認沽證及熊證於過去兩個交易日分別共錄得約4,150萬及3,570萬元資金流入，為同期第一及第二多資金流入的個股相關資產。而騰訊牛證於周二亦獲資金部署，錄得約980萬元資金流入。
投資者如看淡，貼價的認沽證選擇可留意價外幅度約6%，年期約5個月的騰訊沽證(20215)，行使價375.55元，2020年6月30日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約5個月的騰訊沽證(18519)，行使價359.8元，2020年6月22日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意騰訊熊證(50292)，收回價408.88元，行使價411.38元，換股比率100，槓桿比率30.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上少數貼價的高敏感度騰訊牛證(51612)，收回價380.18元，行使價377.68元，換股比率100，槓桿比率18倍。
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