【瑞通推介】資金續吸納騰訊淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：中國推出穩定市場措施，投資者對武漢肺炎疫情的憂慮略為減退，道指隔晚收報28,807點，升407點或1.4%。

恒指周二(4日)收報26,675點，升319點或1.2%，連續第二日回升。周三(5日)早升勢持續，一度重上26,900點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者認為港股將重拾跌勢。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

有券商料騰訊控股上季手遊收入按年增長37%，並指大學延遲開學，大學生用戶近日花在手遊的時間和購買皆大增。騰訊周二強勢升3.4%收市，收報393.6元，一舉收復10天和20天線。周三早段升勢持續，不過高開在400元之後未能企穩，其後維持近1%升幅，暫錄三連升。周二再有逾4億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，周二有逾330萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4,400萬元淨流入，周三早段資金繼續吸納淡倉。

醫藥股近日輪流炒作。石藥集團周二高開於18.6元見全日高位，其後大部分時間於18元之上爭持，收升2.2%於18.34元，收復20天線。周三早段曾飆升逾11%，高見20.5元，3個交易日最多累漲逾18%，其後升幅回落至約半成。周二分別有75萬和2萬元淨流出其好倉和淡倉，周三早段其輪證資金流向活躍，好淡倉均有投資者留意。

研究機構報告顯示，去年全年三星的智能手機出貨量保持全球第一，華為超越蘋果公司(Apple Inc.)成為全球第二。舜宇光學為周二表現最好藍籌，收市升4.8%，報134.6元，但盤中逼近約135.5元的50天線時遇阻。周三早段大致升逾1%，高位重返137元之上，同樣暫連升3個交易日。周二有逾240萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有150萬元淨流入。

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