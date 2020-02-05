【高盛推介】小米阿里連升三日 窩輪傳真
2020年02月05日 13:41
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(4日)升約4.3%。周三早段則高開約1.3%後升幅擴大，暫時為連續第三日上升，累計至今升約9%。有內媒報道，指「小米10」系列的發布會預計在本月12或13日舉行。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,520萬元。另一方面，周二資金轉向部署牛證，錄得約520萬元資金流入。此外，港股通於過去兩個交易日共錄得約8.9億元資金淨買入小米股份。
觀察市場上的認沽證，可見近日資金關注行使價在10.4元附近、6月份到期的產品。投資者如看淡，可留意當中的小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿6.7倍，熱門條款。
相反，投資者如看好，貼價的選擇可留意價外幅度約5%的高敏感度小米購證(21387)，行使價13.52元，2020年12月18日到期，實際槓桿4倍。
以及可留意價外幅度約10%，年期約7個月的新上市小米購證(21494)，行使價14.2元，2020年8月18日到期，實際槓桿5倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意市場上首三高槓桿之一的小米牛證(59289)，收回價10.88元，行使價10.48元，換股比率10，槓桿比率5.2倍。
阿里巴巴周二重上210元水平，收市升約4%。周三早段繼續上升，高見218.6元，暫時為連續第三日上升，累計至今升約8%。觀察個股認股證資金流向，過去4個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約540萬元。
觀察市場上的認購證，可見部分行使價在240至250元間的產品已累積高街貨。因此投資者如看好，可轉而留意其他條款的低街貨產品。例如價外幅度約10%，年期約5個月的低街貨阿里購證(20941)，行使價239.28元，2020年6月23日到期，實際槓桿8.3倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約4%，年期約5個月，屬市場上貼價條款產品中，槓桿最突出的阿里沽證(20490)，行使價207.08元，2020年6月23日到期，實際槓桿7倍。
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