【高盛推介】小米阿里連升三日　窩輪傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(4日)升約4.3%。周三早段則高開約1.3%後升幅擴大，暫時為連續第三日上升，累計至今升約9%。有內媒報道，指「小米10」系列的發布會預計在本月12或13日舉行。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,520萬元。另一方面，周二資金轉向部署牛證，錄得約520萬元資金流入。此外，港股通於過去兩個交易日共錄得約8.9億元資金淨買入小米股份。

阿里巴巴周二重上210元水平，收市升約4%。周三早段繼續上升，高見218.6元，暫時為連續第三日上升，累計至今升約8%。觀察個股認股證資金流向，過去4個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約540萬元。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－