武漢肺炎：花旗料香港GDP首季跌3.6% 下修全年至負增長
2020年02月05日 14:11
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香港暫時已錄得18宗武漢肺炎疫情確診個案，相信數字仍會上升。花旗報告指出，基於受內地疫情影響，下調今年香港實質本地生產總值(GDP)的按年預測，由原先估計按年升0.7%，目前向下修訂至按年下跌1.1%。
該行表示，內地肺炎疫情會導致內地製造業錄得巨額損失，而貿易活動減少亦拖累香港物流業，疫情雖或短暫，但中期趨勢仍不利於香港物流行業，該行下調香港今年通脹按年預測至2.1%，下調幅度為0.5個百分點。
花旗估計，香港今年首季GDP按年下滑3.6%，通脹則按年升2.6%，第2、3及4季GDP則分別按年跌2.7%、升1.1%及上升0.8%。
該行稱，疫情擴散影響本地就業市場，估計香港失業率年內會攀升至5%，全年平均為4.7%，估計將於2月26日公布的財政預算案會有相關的緩解措施。
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