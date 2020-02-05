【5張圖睇清】中國疫情對全球經濟衝擊　點解勁過沙士？

新型冠狀病毒首先在中國湖北武漢爆發，逐漸擴散至全球。近日不少經濟學家估算，在最惡劣情況下，中國為遏制疫情蔓延所做的努力，恐拖累首季經濟增速低於4%，隨時陷入滯脹危機(即通脹高於經濟增長)。

由於中國自2008年金融海嘯後，擔負起救市重要角色，與全球聯繫愈趨緊密，故武漢肺炎不但重挫國內經濟，對全球衝擊將較2003年「沙士」更大。外媒綜合了5項數據，可見自2003年「沙士」以來，中國對全球的重要性及影響力與日俱增，疫情的影響力明顯較17年前大得多！

【中國已是全球第二大經濟體(附圖一)】

自2003年以來，中國已由全球第6大經濟體躍升為第2大經濟體，僅次於美國。據國際貨幣基金組織(IMF)指出，中國一直是全球主要的經濟增長動力，預計中國對2019年全球經濟增長貢獻佔16%。市場原本預期今年貢獻比例將升至近兩成！

新加坡星展銀行(DBS)首席經濟學家Taimur Baig直言，全球可能沒有注意到，在「沙士」爆發後，中國經濟增長放緩了約1個百分點。目前中國已佔全球增長的近1/5，若經濟增速放慢一半，將造成嚴重破壞。

【服務業佔比增 影響顯著(附圖二)】

回顧17年前，「沙士」爆發時對消費者支出影響甚深。惟與2003年相比，目前中國服務業在中國經濟中所佔的份額更大，佔達58%左右，亦即是說，中國經濟對服務業和消費者支出的依賴程度較以往高得多。在服務業拖累下，將對中國以至全球經濟造成更大的壓力。

標普亞太首席經濟師Shaun Roache評估，如果中國消費支出下降10%，GDP增長會減少約1.2個百分點。他又指，消費是中國經濟轉型的主要增長動力，疫情爆發使暴露在中國家庭支出的產業可能感受到更大的經濟衝擊。

【華客海外旅遊消費銳減(附圖三)】

中國是全球最大的旅遊消費國。根據世界旅遊組織數據，中國自2014年以來，就登上全球旅遊支出的最大來源國，於2003年時僅排名第7位。

為應對疫情，中國的旅行社和網路旅遊公司已暫停組團赴海外旅遊，同時多國亦作出旅行管制，禁止來自中國的遊客入境，大大減少中國人在海外的旅遊支出。瑞銀全球財富管理表示，上述舉措對許多經濟體構成威脅，尤其是亞洲經濟體。日本、泰國和澳洲等國的旅遊業，過去甚依賴中國旅客支撐，相信是次將造成嚴重衝擊。

【中國為全球第二大進口國(附圖四)】

世界貿易組織(WTO)數據顯示，中國國內需求增長迅速，自2009年以來便成為全球第2大進口國，當中以石油、鐵礦石、大豆等商品，以及集成電路等電子零件的進口需求增長最顯著。隨着中國經濟放緩，這些商品的需求可能會下降。

由於新疫情影響需求，有傳石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)亦正在考慮削減石油產量。

【中間產品出口受阻 拖累鄰國(附圖五)】

病毒爆發影響貨物進口，出口當然不能幸免。根據WTO數據，自2009年以來，中國一直是全球最大的出口國，反觀2003年僅排名第四。新加坡星展銀行(DBS)首席經濟學家Taimur Baig提到，日本和越南等國向來依靠中國進口材料和零件，以生產貨物出口。

如今內地疫情帶來的不僅是經濟放慢，而且對全球供求產生影響，尤其以依賴中國提供「中間產品」的國家最受影響。

事實上，受累今次疫情而下跌的股市，最傷的不是中國，而是越南及泰國，可想而知中國今時今日的影響力已不再是2003年的「世界工廠」。

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