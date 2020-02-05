投資者必睇！專家指很快就可知道「封城」是否奏效

美國財經媒體彭博報道，過去兩周，中國對涉及約5,000萬人的十多個城市採取了「封城」措施，試圖阻止武漢肺炎疫情蔓延。據專家分析，很快(現在起4到6個星期)將可以知道史上最大規模的隔離措施是否奏效，或未發現的病例是否已悄然散播，並可能引發更大範圍的疫情。

針對湖北省擁有1,100萬人口的省會城市武漢實施的交通限制措施始於1月23日。國際事務智庫Chatham House下屬全球健康安全中心的David Heymann說：「中國正進行一個偉大的實驗，看他們是否能影響疫情在國際和國內的蔓延。」他周二(4日)在倫敦的一個記者會上說：「你必須建立一個系統來監控和評估，並看它是否有效。」

如果湖北省以外地區的新確診病例激增，將是一個迹象表明武漢肺炎病毒在更大程度上蔓延至其他地區。這將確認美國和其他中國以外的公共衞生領導人們的擔憂，他們已表示正為疫情在中國以外蔓延做準備。

明尼蘇達大學醫學院傳染病研究與政策中心主任Michael Osterholm說：「這愈來愈像流感，而試圖阻止流感就像試圖阻止風一樣。中國當局最好的可能性是在當地減緩疾病蔓延，而不是阻止住它。真正的問題是武漢肺炎病毒是否會在中國境外蔓延開來，從現在起4到6個星期，我們將會知道答案。」

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