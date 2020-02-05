武漢肺炎：經濟學家憂中國壞帳激增　上半年勢衰退

外國傳媒報道，英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva表示，武漢肺炎疫情來臨，對中國來說是非常糟糕的時刻，主因是中國去年第2季經濟增長已顯著放緩，如今有非常嚴重的壞帳問題，今年將是艱難時刻，估計壞帳損失將隨着疫情爆發而加劇，恐佔中國GDP達兩成。

她警告，湖北省封城既是前所未有，且是嚴峻的，較2003年「沙士」影響更巨大。其公司自2005年以來，就一直計算中國經濟增長數字。

她表示，若武漢肺炎疫情是「沙士」翻版，情況將更糟糕，中國今年上半年恐輕易地陷入技術性衰退(即經濟連續兩季錄得按季收縮)。

經濟諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席亞洲經濟學家Freya Beamish更表示，由於控管疫情而要推出「封城」措施，中國今年首季GDP恐降至「不到2%」。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Hubert de Barochez亦指出，肺炎疫情讓中國旅遊及商業活動停滯，這種狀況對經濟的傷害，不是中國人民銀行(即中國央行)放水能抵銷的。

著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安對是否「逢低買入」持懷疑態度。他指出，市場長期認為，只要央行能促進市場流動性，就可以讓市場與基本因素脫鈎，惟這種假設前提是「衝擊必須是暫時及可控」，似乎無法與病毒相提並論。

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