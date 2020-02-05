武漢肺炎：越南股市鼠年開局重創　估值兩年半最低

外國傳媒報道，鼠年開局不順的不只是中國股市，鄰國越南也是！受武漢肺炎衝擊全球經濟影響，自1月30日以來，越南股市已累跌超過6%，為中國以外，全球最大跌幅股市，並較去年11月的高位累挫9.4%。

受疫情衝擊下，越南預計農業出口到中國將遭遇重創。再者，越南要依賴由中國進口重要產品，例如工廠的紡織產品和機械，也將因此受限。

有分析表示，雖然越南股市大跌，但市盈率仍偏低，為投資者帶來機會。目前越南股市市盈率約12.8倍，為2017年8月以來最低，也低於近3年平均值14.8倍。不過，越南股市後市取決於中國需要多久時間控制疫情，有鑑於越南與中國的貿易及旅遊往來頻繁，對越南近期經濟構成負面影響。

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