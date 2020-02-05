【專家樓評】黃仲澧：智能停車場提升物業價值

甚麼工具可以營造更佳營商環境、帶動物業增值，乃至於提升人們生活質素？這個工具便是「停車場」。大家可能聽說過政府有意於深水埗及荃灣等地點設置智能停車場，那究竟智能停車場會為發展項目本身，以至整個城市帶來甚麼影響呢？

大家試想一個形狀修長的地盤，由於空間所限難以設置一般的停車場，而運用智能停車場技術，便有可能為發展項目提供充足的泊車位，甚至可於停車場內添加其他不同的配套設施，使設置智能停車場的效益更加大。這些想法有待機電工程方面的專業人員作更深入探討，但簡而言之，智能停車場的優點在於能在有限的空間容納一定數量的泊車位。

除此之外，相信不少駕駛者都有過為了尋找泊車位而在街道上長時間徘徊的經驗，浪費時間之餘，所排放出的溫室氣體以及能源消耗都對城市環境造成污染。透過智能停車場在市內提供充足的車位，對個人或城市都有益處。

但是，筆者不禁要問，在現行機制下落實興建智能停車場的可行性有多大呢？現行機制下，興建智能停車場先要通過包括機電工程署及運輸署在內的兩個主要諮詢和執行部門。另外，在現存的發展項目中提供地契條款規定數量以外的額外泊車位，又是否需要補地價呢？如要，補地價計算方法和考量準則又該如何釐定呢？凡此種種都會對物業價值帶來影響。

無論如何，從正面角度看，智能停車場的確具備在城市中發揮功效的潛力，而這些功效相信在物業價值和人們生活質素提升方面都能起一定作用。

普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧

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