大行報告：瑞信削6隻濠賭股目標價　料復甦緩慢

該行指，綜合疫情、關賭場、回復緩慢等因素，該行將今、明兩年澳門賭收預測，由原來分別增長8%和11%，變為今年跌19%、明年增長28%。該行以2003年「沙士」為例，澳門賭業相信可在今年下半年復甦，但增長趨勢為緩慢的「L」型，而不是「V」型反彈，原因內地今年首季商業活動會顯著減慢，而高端賭客通常為企業家，他們的收入和財富顯然會受到影響。

不過，該行認為目前的下行周期為暫時性，而高端博彩的需求跌幅會較低，因為相關的賭客仍然可以其他方法例如商業簽證來進入澳門。

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