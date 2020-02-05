大行報告：瑞信削6隻濠賭股目標價 料復甦緩慢
2020年02月05日 15:01
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澳門政府周三(5日)關閉全數41個娛樂場半個月，市場紛紛看淡濠賭股前景。其中瑞信發表研究報告，調低6隻濠賭股目標股價14.3%至25.3%不等。當中更下調永利澳門(01128)和澳博控股(00880)的投資評級，由「跑贏大市」降至「中性」。
該行指，綜合疫情、關賭場、回復緩慢等因素，該行將今、明兩年澳門賭收預測，由原來分別增長8%和11%，變為今年跌19%、明年增長28%。該行以2003年「沙士」為例，澳門賭業相信可在今年下半年復甦，但增長趨勢為緩慢的「L」型，而不是「V」型反彈，原因內地今年首季商業活動會顯著減慢，而高端賭客通常為企業家，他們的收入和財富顯然會受到影響。
不過，該行認為目前的下行周期為暫時性，而高端博彩的需求跌幅會較低，因為相關的賭客仍然可以其他方法例如商業簽證來進入澳門。
故該行相信，成本較重的賭企如銀河娛樂(00027)和金沙中國(01928)，以及貴賓廳佣金較少的永利澳門將較受打擊。由於短期內壞消息多、前景不明朗，現階段撈底是言之尚早，但認為目前行業估值11.4倍於2021年EBITDA屬於合理。如上述數值跌至10倍，又或整體情況開始穩定的話，相信是入市好機會。
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