先發制人抗疫情　泰國突減息0.25厘

泰國央行宣布一致通過減息0.25厘，基準利率降至1厘紀錄低位，為5次議息會議後第3度減息，而29位接受外電調查的經濟師中，僅14人「貼中」今次減息，其餘料按兵不動。

泰國經濟之前一直受旱災及政局不穩打擊，最近進一步受到武漢肺炎疫情威脅，勢衝擊對當地經濟舉足輕重的旅遊業。泰國央行助理行長Titanun Mallilamas稱減息有助支援目前經濟形勢。

議息結果公布後，泰銖匯價跌勢加劇，挫0.92%至31.264兌每美元，每港元升至最高4.0257泰銖。

事實上，泰國旅遊業高度依賴中國旅客。泰國政府數據顯示，中國旅客(大多數為旅行團客)去年在泰國花費總額近180億美元(約1,404億港元)，佔整體外國旅客收入超過四分之一。據世界旅遊觀光協會數據，整個旅遊業對國內生產總值(GDP)的貢獻高達21%。

另外，外資也正在撤出泰國股市，1月泰股淨流出5.62億美元(約43.8億港元)，創2011年以來最大拋售紀錄。據彭博數據顯示，按美元計，截至周二泰國股市今年已下跌約9%，為亞洲股市中表現第2差，僅次於中國內地股市。

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