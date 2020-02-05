拍賣網站eBay獲洽購　股價大漲逾8%

有指紐交所母公司洲際交易所(ICE)向拍賣網站eBay提出收購，消息刺激eBay股價在美股周二(4日)大漲8.78%，收報37.41美元；反觀ICE股價挫7.45%，收報92.59美元。

消息指，倘達成協議，考慮到eBay市值超過280億美元(約2,184億港元)，加上ICE可能會支付的收購溢價，相信是次收購案價值超過300億美元(約2,340億港元)。

ICE其後證實，已就潛在交易接觸eBay，但eBay未有積極參與，兩家公司現時未有展開正式討論。

據悉，ICE主要是對eBay的核心拍賣業務有興趣，而不是eBay有意出售的分類廣告業務。ICE可能是想把eBay電子商貿網站上將買家和賣家配對起來的技術收歸旗下。

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