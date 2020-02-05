【市後重點睇】金價回升 道期偏軟
2020年02月05日 16:11
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(Getty Images圖片)
美匯指數企97.98，離岸人民幣(CNH)於7.0上落，美元兌日圓處升上109.34，港匯處7.7645，歐元企1.1042，英鎊報1.3045。金價高見1,562美元。布油報54.18美元，紐油跌至49.66美元。道指期貨下跌71點。
●市後關注點
-17:00 歐元區1月服務業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國1月服務業PMI
-21:15 美國1月ADP私人就業職位
-21:30 美國12月貿易赤字
●恒生指數收升110點或0.42%，報26,786點，為連升3日；騰訊倒跌0.2%，報392.2元。主板成交1,337億港元。https://bit.ly/2SwxGqv
●滬綜指升1.2%，深成指飆2.14%；創業板指收復農曆新年後失地。https://bit.ly/2u8VkRH
●亞洲股市：日股收升1%，連漲兩日。https://bit.ly/31qcB4Z
●武漢肺炎：
-證監會准部分職員在家工作，個別服務或受阻。
-澳門關賭場，金粵控股指具重大不利影響。
-大和料內地手機產業鏈首季訂單跌一至兩成。
-確診個案嚇散黃埔二手市，劈價仍乏人問津。
-LG退出世界流動通訊大會，擇日公布新品。
-鴻海下調今年收入增長預測。
-澳新銀行料拖累澳洲首季GDP下降。
-Nike暫關閉中國一半分店，對業務影響重大。
-花旗料香港GDP首季跌3.6%，全年下修至負增長。
-世界銀行將下調全球經濟增長預測。
-經濟學家憂中國壞帳激增，上半年勢衰退。
●【5張圖睇清】中國疫情對全球經濟衝擊，點解勁過沙士？https://bit.ly/2UpPDcL
●疫情與示威夾擊，香港迪士尼次季度恐損失逾11億元。
●財新中國1月服務業PMI降至51.8，低過預期。
●香港1月PMI升至46.8，企業新增工作量連跌22個月。
●勢色唔對！長情業主累劈280萬沽錦綉花園。
●疫境執平貨！東堤灣畔低估價350萬售，慳埋夠買新樓。
●拍賣網站eBay獲洽購，股價大漲逾8%。
●投資者必睇！專家指很快就可知道「封城」是否奏效。
●先發制人抗疫情，泰國突減息0.25厘。
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