【市後重點睇】金價回升　道期偏軟

美匯指數企97.98，離岸人民幣(CNH)於7.0上落，美元兌日圓處升上109.34，港匯處7.7645，歐元企1.1042，英鎊報1.3045。金價高見1,562美元。布油報54.18美元，紐油跌至49.66美元。道指期貨下跌71點。

●市後關注點

-17:00 歐元區1月服務業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國1月服務業PMI

-21:15 美國1月ADP私人就業職位

-21:30 美國12月貿易赤字

●武漢肺炎：

-證監會准部分職員在家工作，個別服務或受阻。

-澳門關賭場，金粵控股指具重大不利影響。

-大和料內地手機產業鏈首季訂單跌一至兩成。

-確診個案嚇散黃埔二手市，劈價仍乏人問津。

-LG退出世界流動通訊大會，擇日公布新品。

-鴻海下調今年收入增長預測。

-澳新銀行料拖累澳洲首季GDP下降。

-Nike暫關閉中國一半分店，對業務影響重大。

-花旗料香港GDP首季跌3.6%，全年下修至負增長。

-世界銀行將下調全球經濟增長預測。

-經濟學家憂中國壞帳激增，上半年勢衰退。

●疫情與示威夾擊，香港迪士尼次季度恐損失逾11億元。

●財新中國1月服務業PMI降至51.8，低過預期。

●香港1月PMI升至46.8，企業新增工作量連跌22個月。

●勢色唔對！長情業主累劈280萬沽錦綉花園。

●疫境執平貨！東堤灣畔低估價350萬售，慳埋夠買新樓。

●拍賣網站eBay獲洽購，股價大漲逾8%。

●投資者必睇！專家指很快就可知道「封城」是否奏效。

●先發制人抗疫情，泰國突減息0.25厘。

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