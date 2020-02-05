武漢肺炎：瑞信取消港論壇　全球移動通訊大會展商縮沙

武漢肺炎疫情嚴重打擊商業活動，外資大行瑞信宣布，取消原定於下月25日至27日在港舉行的亞洲投資論壇。

瑞信發言人表示，鑑於新型冠狀病毒持續，考慮到參加者的健康及安全風險，決定取消今年的亞洲投資論壇。原訂在本月底舉行的年度基金經理人獎、亞洲銀行家獎，以及經紀獎(即FABBAs)亦被推遲至下月中舉行，該會稱由於某參與者仍在外地，因此決定延遲舉辦活動。

除了疫情嚴重的中港地區外，將於本月稍後在西班牙巴塞隆拿舉行的全球移動通訊大會(Mobile World Congress)也受到影響。

報道指出，韓國的LG電子公司將退出此次展覽。LG解釋，大多數健康專家建議不要「不必要地」使數百名員工參加國際旅行。

MWC為各大廠商發布新手機的重要舞台，每年2月在巴塞隆拿舉行，消費電子製造商會在此展示每年的新機和新技術。全球行動通訊系統協會(GSMA)表示，2020年MWC仍會按照計劃進行，並表示新型冠狀病毒的疫情對此次活動的影響輕微。

韓國三星電子，中國Oppo及華為，微軟公司和聯發科公司的代表均表示，他們的公司正在按計劃為MWC做準備。

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