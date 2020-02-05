武漢肺炎：瑞信話呢隻高息藍籌股咪掂…
2020年02月05日 16:22
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股息率近12厘的中國石油化工(00386)，去年股價表現屬藍籌榜尾，近年亦有領先藍籌的股息回報率，惟歐資券商瑞信仍大削中石化目標價25%至4.5元，評級亦貶至「中性」，原因是武漢肺炎疫情爆發，打擊中國工業活動及出行需求，中石化下游煉油及化工之市場需求基本上復甦無望，今年首季勢必難捱。
除此之外，中美首階段貿易協議要求北京於今、明兩年按市場價格加碼採購520億美元的美國能源產品，瑞信相信中國將主要靠進口美國原油「交數」，問題是美國原油多是較貴的低硫輕質原油，意味中石化原油成本會上漲。
同時，中國禁即用即棄塑膠，本來已經會導致化工產品出現結構性倒退，惟內地2019至2021年三年間聚丙烯(Polypropylene，PP)及聚乙烯(Polyethylene，PE)產能將以年均10%速度擴張，換言之供求將進一步失衡。而煉油產能亦同樣在需求欠佳的環境下以每年4%速度增加。
儘管瑞信基於布蘭特期油今、明兩年分別處於每桶63及65美元、以及長遠65美元的預測，維持中石化上游勘探開發業務的估值不變，但鑑於佔中石化大部分盈利的下游業務供過於求問題惡化，調低中石化今、明兩年每股盈利預測14%至19%。中石化A(600028.SH)目標價亦削至4.1元人民幣，評級降至「跑輸大市」。
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