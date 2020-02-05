武漢肺炎：瑞信話呢隻高息藍籌股咪掂…

除此之外，中美首階段貿易協議要求北京於今、明兩年按市場價格加碼採購520億美元的美國能源產品，瑞信相信中國將主要靠進口美國原油「交數」，問題是美國原油多是較貴的低硫輕質原油，意味中石化原油成本會上漲。

同時，中國禁即用即棄塑膠，本來已經會導致化工產品出現結構性倒退，惟內地2019至2021年三年間聚丙烯(Polypropylene，PP)及聚乙烯(Polyethylene，PE)產能將以年均10%速度擴張，換言之供求將進一步失衡。而煉油產能亦同樣在需求欠佳的環境下以每年4%速度增加。

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