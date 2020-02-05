武漢肺炎：富瑞料國泰上半年續錄虧損

該行又指，國泰較依賴轉機旅客的客流量，惟此批旅客目前受到疫情及香港面臨的出行禁令衝擊較大。不過，該行認為目前國泰估值已反映了營運困境，維持「買入」評級，目標價下調7%至11.6元。

該行表示，削盈利預測和目標價，反映國泰營運面臨困境。據報告，該行預期國泰在2019年全年純利僅錄3.87億元，與2018年23.45億元純利相比，將按年大跌83.5%。

該行引述國泰周二(4日)公布，為應對航班需求大幅下跌，削減九成往返中國內地航班的計劃，其未來兩個月整體載客量將大幅削減三成。雖然公司強調計劃純屬臨時措施，惟該行認為，計劃維持多久取決於未來的航班需求，亦預期航班需求在復活節前將維持疲弱。

在疫情蔓延和政府對訪港旅客實施限制下，該行相信國泰的過境客運量正受負面打擊，預期公司全年載客量或倒退7.5%，將拖累全年客運收益率按年跌1.8%，貨運收益率料將按年跌0.3%。此情況下，該行預期國泰今年上半年將錄虧損，但在疫情減退後，下半年業績或將恢復盈利，2020年純利將按年轉升37.2%至5.31億元，惟料收益將進一步下跌5.86%至983.1億元。

該行又對國泰營運作出最壞預測，假設全年客運收益率按年跌5%，載客量按年跌10%，今年全年將虧損22.68億元，每股帳面值會跌至15.29元，目標價將再度下調至9.32元，較周三(5日)收市價10.16元，有大約8.2%的下跌空間。

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