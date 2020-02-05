模擬炒股炒期貨賺20萬獎品！機會嚟喇...

兩個比賽將會喺2020年2月3日至5月4日同期舉行，並於5月中旬公布結果。咁到底點玩？每位成功登記的參賽者將獲贈100萬元港元嘅模擬資金，分別透過 「耀才證券（寶寶）」和「耀才期貨（豆豆）」手機交易應用程式(APP)，買賣所有香港市場股票及芝加哥商品交易所(芝商所)指定產品，最後資產淨值最高者就係贏家！

唔止有嘢學，仲有獎拎添！今次《股神爭霸戰》及《期神挑戰賽》獎金獎品非常豐富，其中《期神挑戰賽》仲得到芝商所全力贊助；兩項比賽的優勝者將可贏取最新型號Apple iPhone 11系列及iPad、電器禮券及購物禮券等，總值高達逾港幣二十萬元！

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，集團一直以來與世界知名的交易所合辦不同類型的模擬投資比賽，冀讓初學者及新客戶從比賽中學習各類型的投資產品，及其基本知識。從本地至環球的股票、期貨或外匯等，了解各產品的市場走勢、交易及系統操作的模式，並運用各項投資策略以達到財富增值的目標，逐步成為專業的多元化投資者，未來集團將夥拍全球不同交易所推出更多元化的模擬投資比賽。

講咗咁多，係咪都好想玩呢？快啲一齊登記，同各路投資高手切磋，競逐「股神」及「期神」寶座啦！

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